日本U24代表隊周一與阿根廷U24進行第二回合友賽，結果日本憑主力久保建英交出兩次助攻，以3:0大勝對手，報回三日前的一敗之仇。

日本在上周五的首回合雖然精銳盡出，結果卻以0:1不敵阿根廷。雙方在周一進行第二回合友賽，日本今場作出了多達9個調動，只有兩大主力久保建英和板倉滉繼續正選上陣。藍武士完上半場前就靠前鋒林大地拉應瀨古步夢的長傳，單刀之下射破對方門將的十指關先開紀錄。換邊後久保建英先後在68和72分鐘開出角球，兩次都由效力荷甲格羅寧根的後衞板倉滉成功接應頭槌頂入，結果日本最終以3:0扳回一城。

久保建英賽後接受訪問時表示，球隊三日前已經決心要從阿根廷身上贏回一仗：「我們上場賽後說過，一定要報回一敗之仇，很高興我們今場可以說到做到。上仗之後我們了解到對方的踢法，而且今場我們亦確實執行了賽前的部署，結果順利勝出。」

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