周日F1揭幕戰巴林，賽前已經備受期待可望挑戰平治及咸姆頓壟斷霸權的紅牛韋特本，賽事中的確展示出威力，最後階段一直向七屆世界冠軍施壓，更曾一度排過對方。只可惜因當時韋特本在賽道之外超車，按賽事規則為犯規，紅牛通知韋特本「讓位」亦成為失冠的關鍵。賽後「黑帝」就表示，若非對方犯錯的話，以當時形勢今場賽事他必輸無疑。

比賽戰至40圈，韋特本入維修站換較硬的白色邊車胎，其時落後咸姆頓8秒之多，但到53圈追至一秒之內，更在4號彎成功超車升上第一。不過當時韋特本超車前戰車完全離開賽道之下，車隊通知韋特本雖讓位避免其後被罰，此後咸姆頓重上第一，而韋特本亦無以為繼，未能再次爬過對方飲恨。

賽後「讓位」成為比賽最大談論焦點，賽後韋特本在無線電就質問車隊：「為甚麼不讓我領先？我可以輕鬆拉開5秒距離（犯規或被罰5秒），我寧願這樣輸掉而不願讓出冠軍！」而車隊主席賀拿就表示，是賽會方面要求紅牛讓出位置，認為這是公平的競賽。咸姆頓及平治車隊主席禾夫不若而同表示，韋特本給予他們極大壓力，W12戰車速度上完全不及紅牛的RB16b。若菲韋特本犯錯的話，平治將極大機會在比賽中落敗，可以說是白界拯救了平治及咸姆頓。

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