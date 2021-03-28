荷乙

伊高斯近況好又力爭升班，周一荷乙作客包尾的丹保殊，全取三分冇難度。因伊高斯近仗於客場表現勇銳，合心水的可捧「半全場」伊高斯[客/客]兼顧他們勝2:0的波膽。（明日3:00am開賽）

目前以29戰得57分排第5的伊高斯，要搶分力爭成第四階段冠軍，以保升班資格，今訪丹保殊必拼。伊高斯近7場荷乙取得6勝1和佳績，近七場聯賽客場更是全勝， 該七戰皆在上半場保持不失球，當中六場在半場領先對手 。今仗一班腳風順的攻擊球員如雲賀伊雲等都能候命，不難延續這勁勢。

丹保殊僅得19分聯賽包尾，今季只得四場勝仗實力有限，就算今役坐擁主場之利，相信仍凶多吉少。球隊近8場有6場於半場已落後，今役未必守得住半場。

多德勒支泰斯達做「大」戲

至於以21分排尾2的多德勒支則在主場迎戰泰斯達。泰斯達位列中游，仍有機會爭升班，戰意定較多軍好，可惜泰軍近9場僅1勝，今役吼[2.5球]的「大」更穩陣。泰軍近3次聯賽訪多德勒支無論是半場（中位數[1.5球]）或全場都開「大」，主隊防守差，近9場失24球，今役料入球不會少。 另外，泰斯達近3次作客多軍總入球全是5球，合心水的話亦可補今役開[5球]。（明日0:45am開賽）

伊高斯近仗聯賽作客勁

日期：05/03/21

戰果（半場）：勝奧斯4:0（1:0）

半全場：贏贏

日期：22/02/21

戰果（半場）：勝阿爾克馬爾青年隊3:0（1:0）

半全場：贏贏

日期：05/02/21

戰果（半場）：勝FC燕豪芬2:0（1:0）

半全場：贏贏

日期：25/01/21

戰果（半場）：勝阿積士青年隊2:0（0:0）

半全場：和贏

日期：05/01/21

戰果（半場）：勝燕豪芬青年隊3:2（2:0）

半全場：贏贏

日期：20/12/20

戰果（半場）：勝洛達3:0（2:0）

半全場：贏贏

日期：04/12/20

戰果（半場）：勝靴蒙特2:0（2:0）

半全場：贏贏

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阿甲

紐維爾舊生易帥後防守有改善， 球隊今季作客韌力足，加上近仗與圖庫曼體育會交手常打和，周一阿甲盃作客陣容不整的圖庫曼時，不妨博兩隊打和。（明日8:15am開賽）

紐維爾舊生在踏入2021年未嘗一勝，在前仗慘吞防衛者四蛋後，教練古迪卡亦告掛冠，並由馬德里體育會教頭施蒙尼的副手貝高斯接掌帥印。貝高斯領軍首仗，紐維爾 即以0:0賽和聖達菲聯，今年首次不失球，在周一阿甲盃作客圖庫曼體育會時，相信續以做好防守為目標。紐維爾對上圖庫曼的表現並非太差，近4次交手亦3次打和，而圖庫曼在周一的阿甲盃時又缺後衞馬些路奧迪斯及中場艾比斯，在實力削弱下，今役打和機會濃。

至於學生隊迎聖羅倫素的阿甲 盃，則可以吼總入球開「雙」，因學生隊近5場有4場開「雙」，近6次與聖羅倫素交手亦全部開「雙」，而聖羅倫素近8場比賽都有7場開 「雙」。（明 日6:00am 開賽）

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