周日英格蘭作客2:0擊敗阿爾巴尼亞，當中英軍隊長哈利卡尼在上半場先開紀錄後，一眾隊友上前祝賀，然而有眼利的網民發現，英格蘭中場迪格蘭賴斯一直高舉手掌，打算與隊長「Give Me Five」卻無人理會，就連入球者卡尼及賴斯的好友美臣蒙特，亦當賴斯是局外人似的，成為了這場戰情不算精彩的比賽賽後焦點。

賽後在網民將迪格蘭賴斯遭冷落的片段，在社交網站發佈後並不斷被人瘋傳，迪格蘭賴斯自己亦轉載了相關影片，並自嘲稱：「我正在等待...我的好朋友meme（美臣蒙特）到來。」一眾英軍隊友才發現自己曾經冷落了迪格蘭賴斯，其中他美臣蒙特賽後亦在twitter上傳影片，並將迪格蘭賴斯的樣子改圖，在對手的笑面上再加兩行眼淚。

至於英軍隊長哈利卡尼則發帖致歉：「對不起，我應該檢查一下我的肩膊。」並附上一個笑面的Emoji呢！

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