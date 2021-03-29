作為英格蘭同組最大的競爭對手波蘭周日同樣報捷，主場憑羅拔利雲度夫斯基的梅開二度，加上後備入替的史維達斯基埋齋，大勝安道爾3:0。不過，這位32歲前鋒下半場因傷退下火線，在場邊需為膝頭敷冰，賽後波蘭足總證實此子將會因傷缺陣周三作客對英格蘭的大戰。

利雲度夫斯基今仗30分鐘就為波蘭先開紀錄，韋巴斯罰球傳入禁區，利雲度夫斯基半車身窩利破網，這亦是他連續第10場在球會和國家隊賽事取得入球。換邊後15分鐘，這位前鋒再顯功架，接應傳中雖第一時間未能射門，但其後壓住對方守將再一次半車身抽射為球隊領先到2:0。不過，利雲度夫斯基在63分鐘退下火線，在場邊立刻要在膝頭位置敷冰，而入替他的史維達斯基在臨完場前2分鐘亦為球隊埋齋，助球隊以3:0擊敗對手，賽後以1勝1和得4分排在小組賽第2位。

賽後波蘭主帥保羅蘇沙在記者會提到利雲度夫斯基的傷勢：「利雲的膝部受傷，暫時未知具體情況，在場邊敷冰是希望減輕發炎的症狀。」其後波蘭足總發聲明表示：「利雲將不會參加周三作客鬥英格蘭的分組賽，報告指他的右膝韌帶受傷。這類傷勢通常要休養5至10天，他將會回到球會拜仁慕尼黑接受進一步治療。」

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