由「黑人」陳建州牽頭搞嘅台灣職業籃球聯賽P.League+，成立第一季就獲得台灣籃球迷嘅熱烈關注，不過到日前就發生嚴重肢體衝突。事緣禮拜六一場由攻城獅迎戰夢想家嘅常規賽，夢想家外援Jerran Young搶籃板之後博到攻城獅後衞田浩嘅犯規。之後想好似AI跨過路爾咁跨過對方嗰陣引發一輪推衝，Young之後仲一度揮拳打向攻城獅球員。好彩攻城獅外援中鋒，2009年NBA選秀榜眼泰亞拔(Hasheem Thabeet)及時將Young抱離場，事件先唔會越演越烈。不過今場衝突一樣令主場球迷嘅不滿，有人甚至將水樽扔向場內，好在冇球員因為咁而「中招」受傷咋。

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