今期國際賽世界盃南美洲區賽事取消，不少南美球員都留在球會中訓練，當中效力愛華頓的哥倫比亞中場占士洛迪古斯，周日在官網表示自己與愛華頓教練安察洛堤情同父子，甚至認為愛華頓可達到皇家馬德里及拜仁慕尼黑的水平。

自從去年夏天加盟愛華頓後，占士已為愛華頓上陣21場，期間攻入5球並交出8次助攻，占士周日在愛華頓官網表示：「我滿意自己的表現，我認為可以有更好，當我表現出色時對球隊有正面影響。」

「我來了一間很好的球會，一間希望想創一番大業的球會，我與一名完全了解自己的領隊一起，他（安察洛堤）非常懂得與職球員建立關係，我與他相處非常融洽，就像父親和兒子一樣，因此所有東西都變得簡單和直接。」

占士續指：「我一直想在歐洲大球會效力，我亦很感恩曾經效力過兩間最大的球會，我很多夢想已經實現，但當你完成了一些夢想時，你會想再實現更多。是的，愛華頓可以達到皇家馬德里及拜仁慕尼黑的水平，為甚麼不可以呢？但首先，我們要在聯賽榜前列競爭，每場比賽都像一場決賽......一場戰鬥，但這就是我們在這裡的目的，必拜保持自己身體狀態，為一切做好準備。」

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