效力皇家馬德里的巴西球星馬些路，近日涉嫌在國際賽檔期其間，與家人一同前往華倫西亞附近度假，並在IG上載「一家大細」在海灘兼沒有戴口罩的相片，西班牙《馬卡報》稱馬些路涉違反當地的防疫規定，隨時要面臨罰款。

周日馬些路在IG上發佈這張一家人的合照，標示地點在在華倫西亞的海灘，更引來皇馬隊友卡斯米路留言「畀心心」。據西班牙傳媒報道，馬些路從馬德里前往華倫西亞度假，已涉嫌違反防疫規定，華倫西亞政府將會對馬些路處以罰款，金額將會是60至600歐元之間，加上他們沒戴口罩再追罰100歐元，馬些路這次旅行隨時有機會被罰款700歐元（約6,400港元）。

據報今次已不是馬些路首次違規，去年聖誕節馬些路亦曾發佈相片，顯示自己與家人身處西班牙南部內華達山脈內的酒店。

由於現時正值國際賽檔期，皇馬教練給予球員們數天的假期，馬些路這些不用參戰國際賽的球員，預計會在周一回到球會訓練。

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