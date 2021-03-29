克羅地亞在上仗世盃外歐洲區賽事中，主場1:0擊敗塞浦路斯，克國中場兼隊長莫迪歷更打破了前隊長達里祖史拉的上陣紀錄。教練達歷已明言，周二對馬爾他一役中，這位35歲將會獲得免戰休息機會，而莫迪歷在記者會上亦重申，自己希望留在皇家馬德里退役。

周日克羅地亞全隊在進行聚餐期間，所有球員皆起立為打破了上陣紀錄的莫迪歷送上掌聲，更令這位35歲中場感動落淚。在早前兩場國際賽中，莫迪歷兩場均正選上陣並打足全場，球隊周二將會在主場鬥實力較弱的馬爾他，而國家隊教練達歷就表示，莫迪歷在這場將會輪休，對球會皇家馬德里來說絕對是好消息。

莫迪歷成為國家隊上陣次數最多的球員後，克羅地亞亦為他進行記者會，他就表示希望可以在皇馬退役：「我過去已經說過很多次了，我希望可以在皇家馬德里退役。在皇馬歷史上，很少球員做到這點，故很難知道未來會發生什麼。」35歲的莫迪歷今季季尾就會和皇家馬德里完約，但雙方暫時未有續約的消息傳出，相信即使皇馬未提供新合約，他亦未有在今季退役的打算。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！