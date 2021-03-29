周日NBA常規賽拓荒者作客鬥速龍，比賽的焦點落在剛於交易死線前從速龍被交易至拓荒者的N鮑維（Norman Powell）。而這位小前鋒明顯仍未適應自己是拓荒者球員的身份，今仗開波時竟然企錯速龍的一邊，造成一陣尷尬，幸好他仍攻入13分助新東家擊敗速龍。

在交易死線前，拓荒者以卓特（Gary Trent Jr.）及賀特（Rodney Hood）二人換來N鮑維，周五已經率先在對魔術一戰上演地標戰。而為拓荒者效力的第二戰，N鮑維就已經要倒戈舊主速龍，可是N鮑維忘記自己已經並非速龍一員，開賽跳波時站在速龍的一邊，幸好他快速意識到有不妥立即走向拓荒者的半場，但場面仍頗為尷尬。

拓荒者今仗迎來主力的尼拉特（Damian Lillard）回歸，而他與後場拍檔麥高倫（C.J. McCollum）亦成為贏波的最大功臣，二人分別攻入22及23分，帶領球隊第三節起反超前速龍。雖然第四節尚餘2分28秒時速龍曾一度追至落後一分，不過其時麥高倫個人獨取7分再度拉開，亦助拓荒者保住勝局，以122:117勇挫速龍，近8場贏足6場。

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