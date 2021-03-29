衞冕NBA總冠軍的湖人，早前於交易死線未有增兵，風頭完全被有艾迪列治（LaMarcus Aldridge）加入的網隊蓋過。不過，球隊周日正式宣佈，傳聞已久的4屆籃板王「鼓佬」杜蒙特（Andre Drummond）與騎士分手後，正式以自由身加入「紫金軍團」，大大提升球隊內線威力，幫助湖人完成連霸偉業。

湖人今季季前接連放走去季奪冠的內線主力麥伊（JaVale McGee）及懷特侯活（Dwight Howard），但季前來到的馬克加素（Marc Gasol）因年紀問題未水準明顯下滑；從同城快艇跳糟的夏利爾（Montrezl Harrell ）雖有運動能力，但攻強於守。恰巧遇上安東尼戴維斯（Anthony Davis）受傷缺陣下，令湖人內線防守威力大減，因此在市場上積極尋找中鋒人選。

27歲的杜蒙特先後4次成為聯盟的籃板王，去季更完成籃板王三連霸的偉業。今季鼓佬為騎士上陣25場，交出場均17.5分及13.5籃板的數據。自2月中杜蒙特與騎士達共識買斷合約後，這位中鋒就未有再為騎士上陣過，期間有指他亦曾與快艇、紐約人，以及塞爾特人等球隊接洽，但最終始終決定加入湖人。

湖人的總經理比連加（Bob Pelinka）對於杜蒙特加盟感到興奮，「杜蒙特不論攻或守亦可以帶給我們力量及技術，慶幸在衞冕路途之上有如此具級數的球星加盟。」

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