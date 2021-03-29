除了世界盃外圍賽揭開戰幔外，U21歐國盃其實亦正式開打。有多名英超球員助陣的英格蘭U21表現令人失望，繼首場分組賽0:1負瑞士後，周日又以0:2負葡萄牙U21。如果要出線5月底舉行的8強淘汰賽，英格蘭U21周三除了必須擊敗克羅地亞U21外，更要榜首的葡萄牙U21擊敗瑞士U21才可。

英格蘭U21雖有錫菲聯門將蘭斯達爾、愛華頓後衞賓葛菲特和中場湯姆戴維斯、熱刺後衞坦根加、阿仙奴中場伊美路維和前鋒尼基迪亞等有英超經驗球員正選上陣，但面對葡萄牙U21佔不到優勢，全場只有3個射門兼沒有1球中目標。最後葡萄牙U21藉效力意乙蒙沙的前鋒丹尼莫達和效力西甲巴塞隆拿的翼鋒法蘭斯高查卡奧下半場各建一功，2:0擊敗英格蘭U21並暫居榜首，相反英格蘭U21全敗0分排榜末。

雖然得零分，英格蘭U21晉級仍未絕望。該隊周三如能擊敗克羅地亞U21 ，而葡萄牙U21又擊敗瑞士U21的話，英格蘭U21、克羅地亞U21和瑞士U21都有3分，要計得失球差才知那隊可陪同葡萄牙U21晉級8強。不過英格蘭U21如未能晉級淘汰賽的話，將是繼2019年的U21歐國盃後，再一次在分組賽出局，難怪有消息謂原在今年夏天約滿的主帥保夫萊特將不獲續約。

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