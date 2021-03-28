周日世界盃歐洲區外圍賽B組，西班牙作客格魯吉亞在上半場落後一球之下，下半場連入兩球，在1.5萬名主隊球迷見證下反勝2:1，避免了外圍賽頭兩場均無法取勝的尷尬開局。同組瑞典續有伊巴謙莫域正選下，作客3:0擊敗科索沃，賽後瑞典兩戰全勝積6分，兩分力壓西班牙位處B組榜首。

西班牙上場在主場被希臘逼和1:1，今仗作客格魯吉亞收起了有傷在身的隊長沙治奧拉莫斯，前線則以20歲的拜恩基爾及21歲的費倫托利斯，支援箭頭艾華路莫拉達攻堅。惜西班牙今場雖仍然佔有高達79%的控球率，但全場卻製造出9次射門，上半場多次埋門都只是高出，更在完半場前兩分鐘，被主隊的基華拉斯基利亞成功把握機會，禁區左路成功射破西班牙大門，助主隊意外領先1:0。

半場落後一球的西班牙，立即以丹尼爾奧莫入替拜恩基爾，56分鐘佐迪艾巴左路傳中，費倫托利斯衝向尾柱撞入，替西班牙追成1:1平手。隨後主隊在1.5萬球迷打氣下奮力防守，終至補時兩分鐘，丹尼爾奧莫禁區外放冷箭，主隊門將洛里亞撲到後，皮球再中門角彈入，結果西班牙幾經辛苦之下，才能作客以2:1反勝格魯吉亞，終於敲響外圍賽首場勝仗，周中將會回歸主場迎戰科索沃。

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