英國和德國傳媒均報道，英超利物浦為免下季再出現因缺中堅令成績下滑的問題，已鎖定效力德甲RB萊比錫的中堅伊巴希馬干拿迪為今夏主要收購目標，而RB萊比錫也表明任何人只要付足這名法國U21小國腳合約列明的4,000萬歐元（約3.66億元）「贖身費」，就可得到其加盟。

利物浦今季有華基爾雲迪積克和祖高美斯長期養傷，祖爾麥迪比常受傷患困擾，只能倚靠季中加盟的借將奧辛卡巴克和陣中小將，又或將中場球員移後鎮守中路，令球隊成績欠理想。領隊高普痛定思痛，已鎖定RB萊比錫的21歲中堅伊巴希馬干拿迪為今夏頭號收購目標。 The Athletic 指：「談判已經到了後階段，如果一切按計劃，最快將在今夏歐國盃前宣佈。雖然有其他買家，德國的消息來源指利物浦視干拿迪為今夏主要收購......RB萊比錫態度也很明確，任何人付足干拿迪合約上列明的4,000萬歐元贖身費，就可得到他加盟，但如果要談價錢就免問。」

德國《圖片報》的一名記者也證實The Athletic 的報道：「利物浦是得到干拿迪加盟的大熱門，因為他的合約上是有列明贖身費。」由於歐國盃將在今年6月11日展開，如果報道屬實兼紅軍願意付足贖身費的話，利物浦將可在六月初便宣佈干拿迪加盟。

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