周日世界盃歐洲賽外圍賽，兩支傳統強隊德國與意大利均順利勝出，其中德國靠基拿比一箭定江山，作客一球小勝羅馬尼亞；至於意大利則靠比洛迪及文路爾盧卡迪利各入一球，作客2:0輕取保加利亞，與德國同告兩連勝。

其中身處J組的德國，成功延續上仗主場3:0擊敗冰島的氣勢，周日作客羅馬尼亞開賽僅16分鐘，即靠基拿比接應夏維斯右路傳中門前射入，助德國領先1:0。3分鐘後，德國中場甘美治外放冷箭，皮球省中對方球員再中楣彈出，下半場德國繼續圍攻對手，惜基拿比、根度簡、利萊辛尼及後備上陣迪姆華拿等人多次錯失機會，結果德國全數多達18次射門之下，最終只能險勝一球，但仍然兩連勝高踞J組榜首。

賽後贏波功臣基拿比表示：「這三分對我們很重要，在最後並不在乎這三分是如何獲得，在下半場我們有很多反擊機會，直至最後一刻亦沒有結束，我們踢得很好，創造了很多很好的機會，今場肯定不是一場倒退。」德國教練路維則稱：「對比冰島，羅馬尼亞是一支更好的球隊，整體來說我們今天表現很好，我們有很多配合，如果有甚麼要批評，那應該是我們製造機會的方式，我們應該用更加容易的方法處理，但最重要是我們全取三分，所以我們對此感到滿意。」

至於身處C組的意大利，作客保加利亞同樣狂攻對手，全數錄得多達22次射門，主隊保加利亞僅得3次，結果作客仍盡絕優勢的意大利，在上半場43分鐘由比洛迪搏得12碼，他親自操刀射入助意國半場領先一球，加上82分鐘文路爾盧卡迪利禁區內射入，助意大利作客兩球輕取保加利亞，兩戰全勝位處C組榜首。

賽後教練文仙尼表示：「所有比賽都很艱難，特別像保加利亞這樣的球隊，他們把所有人都放在後場，只等待反擊。但我仍然認為在這種情況下球隊表現非常出色，我們在取得第二球後仍想入第三球，這才是我們上場（主場2:0擊敗北愛爾蘭）應該做的事。」

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