【綜合歐洲外電】出師不利的荷蘭，在上周世盃外G組次輪賽事開齋。橙軍在主場出擊難得有5,000名球迷入場支持下打開勝利之門，以2:0擊敗拉脫維亞。今場賽事更創造了歷史，主球證花柏成為史上首位女裁判，執法世界盃外圍賽的賽事。

荷蘭在首戰作客土耳其以2:4落敗，今場主場出擊，賽前球員穿上關注卡塔爾人權問題的上衫。現年37歲的法國女球證花柏創下歷史，成為首場世盃外執法的女性球證，她以往已有不少執法男子比賽的經驗，包括去年12月在歐聯分組賽祖雲達斯主場對基輔戴拿模，創下男子歐聯賽事先河。

荷蘭今場稍作變陣，盧克迪莊取代當耶爾馬倫擔正，迪比改任翼鋒。面對實力較低的拉脫維亞，橙衣今場佔盡優勢，連番進攻下戰至32分鐘，由貝侯斯在禁區頂射入靚波先開紀錄。易邊後荷蘭繼續搶攻，迪比在69分鐘於右路開出角球，盧克迪莊門前接應頂入奠勝。

同組另一支備受注目的球隊，有被視為未來超級球星艾寧夏蘭特的挪威，卻在主場遭逢慘敗，迎戰土耳其開賽四分鐘便失守，終以0:3大敗一場。夏蘭特今場擔正，到完場前七分鐘大勢已去情況下被調離場，挪威輸波後目前與荷蘭一樣同樣2戰得3分，至於土耳其則在首兩輪連挫同組兩大競爭對手，兩戰全勝暫居榜首。