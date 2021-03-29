演員廖啟智昨日（周日）因癌症離世，足球評述員劉舜文今晨於Facebook發帖悼念，他指10年前客串電影《算吧啦，老豆！》時曾與廖啟智合作，讚揚他演技精湛，敬業樂業。

劉舜文雖專職講波，10年前亦曾踏入影視圈，於電影《算吧啦，老豆！》中客串一角，廖啟智離世後，劉舜文今日發帖悼念，表示當年飾演一位用膠刀打劫便利店的癲佬，第一場戲即與廖啟智同場，讚揚他敬業樂業，他又憶述首映禮後曾獲廖啟智鼓勵，衷心感謝對方，「拍攝嘅第一場戲，就遇上演技超級精湛嘅廖啟智先生。即使我當時好淆底，我其實非常清楚，能夠同咁猛料嘅人同場，實在係好彩到不得了！大師級嘅演技，敬業樂業嘅精神，小弟獲益良多！雖然我表現麻麻，不過首映禮後您對小弟嘅鼓勵，銘記於心！衷心感謝您！」劉舜文接受《蘋果》訪問時，透露拍攝時他慌失失，隱形眼鏡更突然脫落，但他形容智叔特意與他熱身，中途又保持入戲狀態，非常專業，「一埋位，我仲係好慌，但係佢成個人已經入晒狀態，READY晒未ROLL機前，特登同我夾一次，熱下身先，中途我副CON突登跌左，搞到要暫停左一陣，但佢仍然冇放鬆，保持喺戲入面嘅狀態，好PRO成個拍攝過程，佢都係定過枱油，從容不迫。首映禮後，佢笑笑口話我做得唔錯，只係一句小鼓勵，但我已經好開心。」

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