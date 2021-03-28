世盃外D組賽事，法國作客鬥哈薩克，最終憑奧士文尼迪比利和對方守將的烏龍球，以2:0擊敗對手，贏得世盃外首場勝仗。

法國今仗有九人輪換，僅得門將洛里斯和基沙文續任正選，今仗亦是基沙文破紀錄連續第45場代表法國隊出戰，而安東尼馬迪爾就取代基奧特擔任箭頭。法國隊僅用19分鐘就取得領先，馬迪爾傳給右路的奧士文尼迪比利，後者控定後右腳勁射遠柱破網，為法國領先1:0。42分鐘，湯馬士林馬禁區內笠射出迎的門將莫堅，但被對方守將馬利爾門前成功解圍，兩分鐘後，法國角球機會，馬利爾與保羅普巴爭頂時不幸「擺烏龍」頂入自家龍門，法國隊半場領先兩球回更衣室。

換邊後法國繼續狂攻，僅一分鐘，迪比利直線傳給同為巴塞隆拿隊友的基沙文，後者順利破網，但旁證示意越位在先，入球無效。55分鐘，林馬在禁區頂被侵犯博得罰球機會，馬迪爾主射又被對方門將救出。59分鐘，法國隊更換入賓耶達和基利安麥巴比，麥巴比上陣僅1分鐘就有2次接應傳中的機會，但始終未能順利起腳，及後亦有一次禁區內撞射但被今仗表現神勇的哈薩克門將飛身救出。75分鐘，麥巴比在禁區內射門被侵犯，球證直指12碼點，麥巴比親自操刀再被莫堅撲出，但亦無阻法國以2:0擊敗哈薩克全取3分。

文：港生