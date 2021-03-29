中國足協周一在官網發表通告，宣佈包括上屆中超冠軍江蘇蘇寧在內，多支未獲今季中國職業聯賽資格球隊的所屬球員可以單方面解除合約，並轉會至其他國內球隊。

中國足協在通告中表示，根據《中國足球協會球員身份與轉會管理規定》以及《關於公佈獲得2021賽季中國足球協會職業聯賽准入資格俱樂部名單的通知》，所有未獲得今季中國職業聯賽參賽資格的中超、中甲、中乙球隊，包括江蘇蘇寧、泰州遠大、內蒙古中優、北京人和、深圳壆崗和江蘇鹽城鼎立等球隊的所屬球員，有權以書面形式通知所屬球會後，解除雙方的工作合同。

上述球隊的球員回復自由身後，可以在今季各級聯賽的兩次轉會窗之中，轉至國內的其他球會，而且並不會佔用新東家的「國內球員轉入名額」，而以外借方式借用至上述球會的球員亦可以無條件返回原來所屬球會。

據內地傳媒透露，蘇寧集團在本月中曾經與一家基金公司洽商江蘇蘇寧的轉讓問題，可惜由於球會的債務問題過於嚴重，加上談判時間不足，雙方連基本的問題都未能達成協議，「復活方案」宣告失敗。報道指蘇寧現時已經失去職業聯盟和中國足協注冊中超資格，下一步有可能連工商管理部的注冊亦會被注銷，意味着「江蘇蘇寧」將會從此消失。

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