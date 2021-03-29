泳池自11底封門後再次重開，有游泳教練指喜聞當局放寬措施，他指同業停工太久，不少人已經轉行，能復工對同行來說屬好消息。

政府去年多採「一刀切」防疫措施，相對球場，泳池及海灘封場時間最長，對業界及泳壇打擊極大，今日（周一）終聞4月開池消息，太平洋游泳會資深教練李健民指對此感開心，「等咗一段時間喇，希望盡快開返有工開，泳員都可以趁暑假重拾目標，希望泳總逐步搞返比賽，無論學生同教練訓練時都會有目標，追趕下屆亞運（2022年）。」他指泳壇以往有夏季屬旺季的說法，但現時室內泳池大增，教練每月收入趨向平均，但今次開池有助振奮業界，「咁耐無開工，之前都有人話政府資助計返得67蚊一日，好多人已經轉行，依家可以撈返本行都係好消息。」

政府尚未公佈重開細節及條件，早前有團體提出只讓已接種兩劑疫苗或持有陰性檢測結果的市民進入泳池，李健民認為部分業界對打疫苗有保留，「打疫苗都有一班人會擔心，見到零星個案副作用，我諗教練都係一半一半。」

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