在上周NBA球員轉會限期前，由魔術轉投西岸勁旅金塊的前鋒A哥頓（Aaron Gordon），於周日NBA常規賽首次為新東家上陣。A哥頓轉投金塊，球衣號碼亦換上具有特別意義的50號，結果正選披甲的「50先生（Mr 50）在地標戰並沒有貢獻50分，僅上陣21分鐘下，全場9射6中共取得13分，最重要是能夠協助金塊贏波，於主場以126:102擊敗到造的鷹隊，旗開得勝。

金塊今仗各主力表現平均，包括A哥頓在內，5名正選球員加上後備J格連（JaMychal Green）都獲雙位數得分，當中明星中鋒祖傑（Nikola Jokic）便貢獻了16分及10個籃板，結果金塊自第二節中段起便一直領先鷹隊，客軍縱有主將T楊格（Trae Young）攻入21分仍被越拋越遠，終以24分之差落敗。

A哥頓以昔日參加NBA明星周末入樽賽有出色表現卻未能勝出而聞名，他在日前加盟金塊之所以選擇由魔術使用的00號轉為50號，原因是要取得新開始的象徵之外，50也是他曾在入樽賽的得分，獲得滿分最終卻沒有勝出的慘痛經歷，之後亦有一套以「Mr. 50」為名的紀錄片，記載A哥頓的故事。

A哥頓在金塊地標戰雖然得分不多，但他在賽後仍感到十分滿意：「我看到這支球隊擁有無限潛力，陣中各人都會有各自的貢獻互相補足，有陣容深度。只要隊友們向着目標努力，將會是無人能阻。」

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