據西班牙《阿斯報》報道，皇家馬德里仍時與隊長沙治奧拉莫斯的續約談判仍未有任何進展，據報拉莫斯曾經提出「薪金後付」的議案，不過皇馬方面就堅持這位西班牙後衞需要大幅減薪才可以留在巴拿貝球場。

現時距離拉莫斯約滿的日子還有94日，不過皇馬仍未宣佈與這位效力了長達16季的24歲後衞達成續約協議。報道指由於皇馬去年受武漢肺炎疫情影響而收入大減，因此不願意向拉莫斯這位老將開出超過一年的合約，並要求對方大幅減薪20%。據報拉莫斯亦作出了一定讓步，向皇馬提議押後數年才向他支付薪金，讓球會有足夠時間重整財務狀況，不過則不願意接受減薪。

另一方面，下季落實離開拜仁慕尼黑的28歲奧地利後衞阿拉巴，來季很大機會以自由身轉投銀河艦隊，據報稅後年薪將高達2,000萬歐元，因此皇馬並不願意向34歲的拉莫斯提供原來的1,200萬年薪。然而拉莫斯早前亦曾經表示，自己仍可以維持球員生涯4至5年，因此他未必會在減薪問題上作出讓步，令皇馬在機會在今夏失去這位後防主力。

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