周日世盃外，法國作客2:0擊敗哈薩克，不過效力曼聯的前鋒安東尼馬迪爾下半場膝部受傷，需要接受治理後繼續比賽了約45分鐘，但最終亦退下火線。曼聯在國際賽已經先後添下拉舒福特和格連活特兩位傷兵，假如馬迪爾傷勢嚴重，曼聯的前鋒線就只餘下卡雲尼。

今仗馬迪爾取代了基奧特成為法國正選前鋒，上半場更為奧士文尼迪比利交出助攻助球隊打開紀錄。不過，在下半場時馬迪爾被對方守將馬利爾踢中，疑似膝部受傷，他隨即痛苦倒地，並需要軍醫入場治理。其後他曾繼續比賽，但在約5分鐘後就退下火線由基利安麥巴比入替。

相信除了法國隊外，曼聯領隊蘇斯克查亦非常擔心馬迪爾的情況，事關早前拉舒福特和格連活特已先後因傷即出英格蘭和英格蘭U21，假如馬迪爾傷勢嚴重，曼聯的前鋒線就只餘下卡雲尼，但此子亦同樣剛傷癒不久。

曼聯未來3場的賽程除了首戰聯賽主場鬥白禮頓外，其餘兩場亦不易應付，周中就要作客到西班牙與CF格拉納達進行歐霸8強首回合賽事，再要作客鬥熱刺。

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