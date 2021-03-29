重劍女將佘繕妡揚威美國，她日前出戰NCAA全美大學生劍擊錦標賽，結果於個人賽奪銀，亦助她代表的聖母大學贏得團體總冠軍，繼江旻憓及張藝馨後成第三位於NCAA個人賽得獎的香港劍手。

19歲的佘繕妡去年八月赴美升讀聖母大學商學院，大有機會代表香港出戰東奧的她首戰NCAA全美大學生劍擊錦標賽，她於初賽21戰中贏下16場，於24名參賽劍手中名列次席，順利晉級四強，四強她以15:9淘汰聖約翰大學的Nicole Gavrilko，決賽鬥代表長島大學的匈牙利劍手Laura Fekete，最後惜以13:14一劍之差僅敗，但仍成為繼江旻憓及張藝馨後，成第三位於NCAA個人賽得獎的香港劍手，她代表的聖母大學亦力壓群雄贏得團體總冠軍。賽後佘繕妡指疫情下環境艱難，非常高興於如此時勢仍能出賽，「我很滿意自己全季的表現，今次賽事的經驗十分寶貴，尤其於疫情下我仍能繼續訓練和比賽，更能奪得佳績，老實說我很驚喜。比賽過後我將要認真專注學業，春季學期後便會回港訓練。」

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