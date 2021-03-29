效力皇家馬德里的德國中場卻奧斯，今期國際賽因傷已回到球會休養，然而德國在他缺陣下在世盃外仍能兩連勝，西班牙《馬卡報》報稱，卻奧斯很大機會在今夏歐國盃決賽後，與路維一同離開德國國家隊，正式在國際賽事中退役。

現年已經31歲的卻奧斯，目前已為德國上陣過101場賽事，期間攻入了17個國家隊入球，並協助德國贏過2014年世盃冠軍，據報他今夏將會選擇在德軍退役，專注於皇馬的比賽。早於2019年，卻奧斯已經跟皇馬續約，合約期至2023年夏天。

事實上，德國在最近兩場世盃外，沒有卻奧斯的情況下，仍然擊敗冰島及羅馬尼亞，當中德軍3:0擊敗冰島一戰，三名中場哥列斯卡、夏維斯及根度簡均取得入球，令人擔心卻奧斯在國家隊的位置。

不過德國教練路維早前在記者會上表示：「為甚麼他（卻奧斯）要擔心自己的位置？他是一名世界級球員，對這支球隊來說非常重要。」

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