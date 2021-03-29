早前在青衣東北公園舉行的香港女子甲組足球聯賽，因為兩個龍門框高度不一，賽事先腰斬後取消後，隨後在蒲崗村道公園1號人造草球場，被揭出現同樣問題，導致兩場丙組聯賽取消。但原來遠在瑞士舉行世界盃歐洲賽外圍賽，亦出現了龍門框高矮不一的情景，導致比賽要延遲至少15分鐘，即場上演一幕「搬龍門」。

周日瑞士原定在周日當地時間晚上8:45分（即香港時間周一凌晨2:45分），在位於瑞士聖加侖主場AFG體育場迎戰立陶宛，上演世界盃歐洲賽外圍賽C組第二輪賽事，然而賽前球證檢查門框時，發現兩邊龍門框高矮不一，其中一邊龍門的左柱，未能陷入草地上，導致左邊門柱比起右邊高出約10厘米。最終球場職員要即場更換龍門框，比賽亦要延遲至少15分鐘才能開賽。

不過上仗作客3:1擊敗保加利亞的瑞士，並沒有受到事件影響，開賽僅2分鐘瑞士即把握對手後場失誤，由梳頓沙基利接應比列安保路的直線，禁區內右路窄位射入，協助瑞士閃電領先1:0，雖然瑞士最終全場多達16次射門均未能再增添比數，但對手立陶宛全數只得一腳射門，結果瑞士沒有受到太大威脅，主場一球力挫立陶宛全取三分，賽後兩戰全勝僅以得失球不及意大利，排在小組第二位。

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