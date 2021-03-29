東京奧運的男子足球項目已經決出14支入圍球隊，只餘下中北美洲及加勒比海地區的兩個席位，於周日亦悉數決出。最終，美國以1:2不敵洪都拉斯緣盡今年的東奧，連續三屆缺席奧運。而洪都拉斯則與同樣贏出的墨西哥成功躋身來年東奧男足的主賽圈。

於三月中開始的中北美洲外圍賽，八支參賽球隊分成兩組，首兩名球隊將會出線四強打一場過淘汰賽，最終打入決賽的兩支球隊將取得東奧入場券。美國四強一戰鬥中美洲的洪都拉斯，上半場補時階段洪都拉斯一次死球攻勢，前鋒奧比干門前接應隊友二傳連人帶波衝入龍門先開紀錄。

落後的美國易邊再戰更出現災難失誤，門將艾曼紐奧祖亞接應回傳面對對方中彭馬力迫勉強解圍，卻出現有如當日利物浦門將卡利奧斯歐聯決賽的犯錯，將皮球踢落對方腳下彈入自己網窩落後至兩球。雖然其後中場積臣尤艾爾破蛋，可惜此後再無進帳下，終以1:2不敵對手出局。

美國自12年倫敦奧運起已連續三屆緣盡奧運男足項目，男子足球隊亦自14年世界盃後再未打入過任何世界盃及奧運等的洲際大賽，遭受國內輿論的大力批評。同日墨西哥於另一場四強2:0擊敗加拿大，與洪都拉斯攜手晉身東男足項目主賽圈。而東奧男足項目將在7月22日至8月8日於東京、仙台、札幌，以及橫濱等地上演，4月21日為小組賽抽籤。

東京奧運男足16支參賽球隊如下：

東道主：日本

亞洲：南韓、沙地阿拉伯、澳洲

非洲：埃及、科特迪瓦、南非

南美洲：巴西、阿根廷

歐洲：法國、德國、羅馬尼亞、西班牙

大洋洲：新西蘭

中北美洲：洪都拉斯、墨西哥

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！