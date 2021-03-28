新季F1在巴林站揭開序幕，周日的正賽當中，七屆世界冠軍的平治車手咸姆頓與紅牛車手韋特本鬥到最後一圈，不過咸姆頓成功頂着壓力，以1小時32分03秒897完成56圈的賽事，贏得今季首個分站冠軍，亦是這位英國車手職業生涯的第96場勝利。

本來排尾三起步的阿斯頓馬田車手維特爾，由於在排位賽中違規，因此被罰要在包尾起步而且扣除3分，至於賽前的暖胎圈就有紅牛的佩雷斯戰車出現故障，雖然戰車隨後恢復正常，但就要在維修區起步。排頭位起步的韋特本起步做得相當不錯，平治雙雄咸姆頓以及保達斯一直緊隨其後，不過開賽初段就有希斯的馬斯賓發生了車禍需要退出賽事，而且令安全車出動。

直至第18圈韋特本入維修站，咸姆頓才獲得機會超過追位紅牛車手升上回頭位，不過隨後韋特本一直緊追在後，一度追至只剩下2秒6的差距，咸姆頓戰至第28圈又要再次進入維修站後跌至第3。去到第40圈韋特本入站後，咸姆頓又再次升上首位，比賽去到最後階段韋特本緊貼着咸姆頓，韋特本在第53圈一度超過咸姆頓，不過超車之後就因為曾經偏離賽道的關係，因此要讓咸姆頓再次取回頭位，最終七屆世界冠軍的咸姆頓以1小時32分03秒897首先衝線，成功取得今季首個分站冠軍。

賽後咸姆頓表示：「這是多麼困難的比賽，太早入維修站令到賽事變得很困難，我們知道需要一些特別的東西。我只是設法阻止了韋特本，最後時刻他就無處不在，這是我其中一場最困難的比賽，所以我很感激可以獲勝。」

F1巴林站賽果

排名：1

車手（車隊）：咸姆頓（平治）

時間：1小時32分03秒897

排名：2

車手（車隊）：韋特本（紅牛）

時間：慢0.745

排名：3

車手（車隊）：保達斯（平治）

時間：慢37秒383

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