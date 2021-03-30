港超聯球會傑志今日公佈香港足球代表隊前鋒艾力士重返球會，並簽署一紙年半合約。

現年32歲的艾力士於17/18球季後轉會中超球會大連人，不過，艾力士在正準備新季中超的大連人未有太多機會，早前與大連人商議提前解約，之後回港，早前再與傑志接觸洽談回歸，近日達成協議，今日重返球隊操練。

「入籍兵」艾力士以七位數轉會費到國內發展，首季便被大連人外借到中甲延邊，上季重返改由前利物浦領隊賓尼迪斯執教的大連人，可惜未獲列入一隊，又未能外借到中甲球會，早前與大連人解約後與傑志傾妥一份季半合約。艾力士表示，很高興重返傑志，希望可協助球會爭取成績。他說：「由於在國內有保持操練，雖然近一季未有比賽，因此體能狀態不算太差。」

傑志主教練朱志光表示，球會今季需要應付亞冠盃，艾力士重投可令球隊前線有多個選擇。他說：「他有一段時間未有比賽，需要時間重拾狀態，加上需時處理轉會程序，相信未必可在短期內上陣。」傑志周六在將軍澳運動場將在港超聯作客理文。

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