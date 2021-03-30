英國傳媒報道，英超球隊李斯特城希望在下季可以買入一名新前鋒，而球隊的目標竟然是來自法國的「亨利」。不過，這個「亨利」其實是效力比甲奧特海維利的26歲前鋒湯馬士亨利。

奧特海維利是今季比利時聯賽的升班馬，陣中的法國前鋒湯馬士亨利更表現出色，今季聯賽上陣28場攻入20球，身高1米91的他製空能力更非常了得，平均每場能贏下3.5次高空球爭頂。有指李斯特城已經密切留意這位26歲中鋒，而早前亨利接受訪問時曾表示，自己的夢想就是到英超效力。

事實上，李城買下這位「亨利」並非難事，事關這家比利時球會奧特海維利的班主同樣是泰國皇權集團所擁有。在17年5月，當時仍在生的李城班主維猜（Vichai Srivaddhanaprabha）就買下當時仍在比利時乙組的奧特海維利，而過去李城亦經常外借一些年輕球員到奧特海維利效力吸收經驗。

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