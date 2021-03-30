周一邁阿密網球公開賽16強賽事，女單頭號種籽芭迪以盤數2:1擊敗2屆大滿貫錦標得主的艾莎倫嘉晉級，2號號籽大坂直美亦直落兩盤淘汰比利時的美頓絲，打入8強。男單列強亦順利晉級，但6號種籽沙保華洛夫苦戰兩盤後，意外於第四圈出局。

現時女單世界排名第一的芭迪遇上前世界第一的艾莎倫嘉，上演一場「一姐」大戰，入局較快的芭迪首盤大勝6:1先下一城，不過次盤被艾莎倫嘉急起直追的氣勢壓倒，輸大比數1:6，盤數被扳平1:1。不過這位現任一姐全場各項數據均領先艾莎倫嘉，包括全場打出6個Ace球、第一發球得分率達64.8%，兼逼使對手全場有5次雙錯誤，結果芭迪於決勝盤大勝6:2，以總盤數2:1淘汰艾莎倫嘉，打入8強，對手將是7號種籽的白俄羅斯球手莎芭蘭卡。芭迪說：「這是講求戰鬥，不可以留情，不要放棄，即使你是落反一盤或是甚麼。我在場外很努力操練，確保我有充夠的身體條件去打網球。」

「二姐」大坂直美亦在身後力追一姐寶座，這位4個大滿貫得主於同日16強賽事，直落兩盤以6:3、6:3輕取16號種籽美頓絲，連勝走勢已增至23場，她打入8強後將鬥希臘球手莎卡莉。大坂賽後說：「我開局開得真的不錯，然後我的腦袋就因某些原因變得遲緩，我的速度不再一樣，之後就是講求心理戰，最後證明了是誰努力到最後。」

同日男單分演第4圈和16強賽事，2號種籽薛施柏斯和5號種籽舒華路文均在第四圈順利過關，打入16強，但6號種籽的加拿大球手沙保華洛夫就以3:6、6:7（6:8）不敵波蘭球手靴卡錫出局。

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