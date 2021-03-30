日本周二在世界盃外圍賽亞洲區F組面對「魚腩部隊」蒙古未有留手，其中大迫勇也個人獨取3球，結果以14:0狂數對手，並打破球隊的世盃外入球紀錄。

由於亞洲區分組賽採取賽會制，因此主辦F組賽事的日本變相在今場原本要作客賽事亦獲得主場之利。日本今場沿用上仗大勝南韓的大部份陣容，包括南野拓實、鎌田大地、大迫勇也等大部份海外組球員，可謂精銳盡出。

藍武士今場繼續全力搶攻，開賽僅13分鐘，南野拓實禁區頂射出一起死角地波先開紀錄，這位修咸頓前鋒連同今場已經連續5場世盃外賽事有進賬。10分鐘後，大迫勇也接應吉田麻也傳送，半單刀射成2:0。日本領先兩球下仍未收手，鎌田大地和守田英正分別在26和33分鐘各入一球，加上39分鐘對方一次擺烏龍，日本半場遙遙領先5:0。

換邊後日本攻勢有增無減，大迫勇也、伊東純也和後備入替的稻垣祥和古橋亨梧各入兩球，加上淺野拓磨亦射入一球，結果日本大勝一場14:0，亦打破了球隊在世界盃外圍賽的單場最多入球紀錄。日本曾經在98世界盃外圍賽主場和作客同樣大勝澳門10:0，而日本隊歷史上單場取得最多入球的賽事是1967年對菲律賓的墨西哥奧運外圍賽，當時以15:0擊敗對手。

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