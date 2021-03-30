效力巴塞隆拿的中場菲臘比古天奴，自去年12月29日代表巴塞，在主場1:1賽和伊巴的西甲賽事中受傷後，一直因膝傷未能回歸球場。巴塞官網周二發文證實，古天奴將會再前往家鄉巴西，繼續接受膝傷治療。

據了解，古天奴早於今年年初，已曾經接受過手術，最初預計養傷3個月，然而在康復過程中遇到挫折，在卡塔爾進行了膝蓋測試後，已決定回到巴西進行進一步評估和治療，預計這名28歲中場今季不可能再為巴塞上陣。目前巴塞另一名新星安素法迪，同樣因膝部受傷，康復進度同樣非常緩慢。

現年28歲的古天奴，自18年冬窗以高達1.42億鎊的轉會費加盟巴塞後，一直未能踢回昔日在利物浦的水準，目前只為巴塞上陣過90場攻入24球，當中今季只上陣過14場，入球亦只得3個，故有傳巴塞今夏有意出售此子，更只標價3,500萬鎊，引來多間英超球會感興趣。

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