劉梓浩跟癌魔抗戰三年宣告全面康復，過往香港體壇亦有不少運動員抗癌成功的例子，當中保齡球好手胡兆康戰勝癌魔後，更成功重返賽場並贏得世界冠軍。

36歲的胡兆康於2014年初確診患上睪丸癌，他在同年3月接受治療，10月趕及出戰仁川亞運摘下個人精英賽銀牌及五人賽銅牌的佳績。2015年上半年全力休養的胡兆康，11月在拉斯維加斯舉行的世界盃勇奪冠軍，成為香港第一個保齡球世界冠軍。2017年底同是在拉斯維加斯上演的世界保齡球錦標賽，他則與麥卓賢及曾德軒於男子三人賽決賽擊敗中華台北，贏得香港隊史上首面保齡球世錦賽金牌。這位「保齡球神童」在2018年的雅加達亞運六人賽亦摘銀而回。

香港殘疾羽毛球代表隊一員的林芷煖於10歲已確診骨癌，並於一年半內熬過28次化療，最終要切除左上臂骨並換上金屬臂骨，終自此癌細胞再無擴散。現年25歲的她在2018年成為全職運動員，隨後在同年10月的亞洲殘疾人運動會奪得女子SU5級單打單循環賽事銅牌。

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