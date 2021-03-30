NBA周一宣佈，21年選秀會將於7月29日進行，選秀次序抽籤大會的日子是6月22日，而選秀前的綜合試訓活動則會在6月21至27日舉行。

傳統以來，選秀次序抽籤給綜合試訓都會在5月中舉行，到6月尾便會進行正式選秀，並於7月1日開啟自由球員市場，但受武漢肺炎疫情影響，去年的選秀會就延至11月中才舉行。隨着疫情續漸緩和，NBA亦希望逐步回復原有的日程。

美國傳媒又指，NBA總裁阿當施華早前已表態，希望能夠復辦夏季聯賽，讓中選的新秀有更多時間適應NBA的比賽節奏。按照目前的計劃，新一季的季前訓練營將於9月尾展開，而新球季就大約會在10月中揭幕。

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