周二世盃外圍賽歐洲區賽事，G組荷蘭作客歐洲魚腩之一的直布羅陀。上場荷蘭在主場輕取拉脫維亞，取得在外圍賽的首場勝仗，球隊信心大增，此役面對全組最弱的直布羅陀，相信「橙衣軍團」絕對不會留手，預計入球不會少，可捧「入球大細」[5/5.5球]的「大」。（球賽編號：星期二15；有線664台明日2:45am直播）

荷蘭上仗於主場迎戰實力較弱的拉脫維亞，憑着貝侯斯和盧克迪莊各入1球以2:0小勝對手，但其實荷蘭整場比賽在場面上絕對佔優，全場錄得36次射門，惟最終只入兩球，可見前線球員的把握力較弱。

荷蘭之所以會在上屆世盃外賽事中出局，正正是因為在得失球差不及瑞典，最終無緣獲得附加賽資格，為了避免再犯相同錯誤，今仗橙軍定必會盡量在直布羅陀身上取得最多入球，預計迪比、韋拿杜姆以及貝侯斯會繼續擔正，在前線上合作攻堅，後備席上亦有貝雲積以及賴恩巴布等人候命，勢必大炒對手。

同日另一場，上輪因球證誤判慘遭塞爾維亞逼和的葡萄牙作客盧森堡。盧森堡上輪爆冷作客擊敗愛爾蘭，證明已非昔日魚腩。同時，來到今次國際賽期最後一戰，球員或已有疲態，葡萄牙要大炒士氣高昂的盧森堡並不容易，寧取「入球大細」[2.5球]的「細」。（球賽編號：星期二16；有線661台明日2:45am直播）

文：王杰