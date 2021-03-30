2017年曾殺入U21歐國盃四強的英格蘭，在時任領隊保夫萊特帶領下，近兩屆U21歐國盃戰績不濟，繼19年在分組賽出局後，目前正在參加小組賽的英格蘭，分別不敵瑞士及葡萄牙陷出局邊緣，有傳英足總已開始尋找英格蘭U21主帥人選，並看中了前車路士領隊林柏特。

現任英格蘭U21領隊保夫萊特，2016年因修夫基被升任為英軍大國腳主帥，保夫萊特因而接手U21帥位，雖然曾帶領幼獅在17年U21歐國盃取得好成績，但近兩屆成績不濟，加上保夫萊特的合約在今夏到期，預計保夫萊特將會離任。

英國《每日郵報》報稱，英足總內部很多人欣賞前車路士領隊林柏特的工作，打算向這名前英軍國腳招手，但現時仍未知43歲的林柏特，是否願意放棄執教球會轉戰國際賽，但毫無疑問林柏特具有激活年輕球員的「說明書」，昔日車路士愛將美臣蒙特，已經成為英軍近7場賽事的必然正選。

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