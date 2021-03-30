港超聯近日出現性別歧視風波，足總主席貝鈞奇表示，董事會將就有關事件討論，或需交由足總紀律委員會處理。

足總今日舉行周年大會，各組別球會都有派代表出席，會議約30分鐘就極速完結，會後貝鈞奇被問到近日的性別風波，他說：「4月1日的董事會將討論這事，球賽中的紅牌需在紀律委員會審視，這個程序必需要做。球證投訴教練發表不適合言論，董事會亦需要去探討，如屬實，亦需要到紀律委員會處理。」

貝鈞奇又認為，近年女權受到重視，需作較深入探討：「最近這些話題比較敏感，性別問題在全世界都一樣，現時比較重視女權、人權等，很多權力、平等問題。要如何去釐定、界定傷害性，要比較深入探討，要一些法律意見，牽涉到很多條例。現在發生了一些事，有人投訴，我們會先在董事會討論一下。」

女甲球隊大聯盟足球學院球員Cecily Radford日前發起聯署，要求因失言而被指性別歧視的愉園主教練鮑家耀道歉之餘，亦要求足總道歉，貝鈞奇指：「足總道歉的情況，現在並非足總發表了什麼言論，或董事局作出了什麼決定，也不是足總職員犯規。要求教練道歉是另外一回事，這是各有各說法，如覺得有人言行有問題，大家需作研究檢討，足總亦相當重視這回事。」

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