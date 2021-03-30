作為國際米蘭大股東的中國蘇寧集團，近排不時傳出財困消息，不少球迷都擔心這支意甲老牌勁旅會受到牽連。早前就有報道指，國際米蘭去年以4,000萬歐元（約3.6億港元）從皇家馬德里買入摩洛哥翼衞阿拉舒夫，原本商議好分4期付款，但藍黑軍團因為出現財政困難，要將第一期1,000萬歐元的付款限期押後3個月。最新消息就指，國際米蘭已經籌得足夠資金，並可以支付球員1月份的薪金。

另外，國際米蘭星期二亦發佈了全新設計的會徽，由原本的黑、白、藍、金四色簡化至只有黑、白、藍三色，圖案亦更見精簡，令人耳目一新。

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