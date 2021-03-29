周一英超球隊曼城在官網宣佈，球會入球紀錄保持者阿古路，效力球隊長達10年後，正式落實在今夏合約到期後離開曼城。

現年32歲的阿古路，在2011年夏天以3,500萬鎊的價錢從西甲球會馬體里體育會加盟，地標戰即梅開二度兼交出一記助攻，協助曼城4:0大勝史雲斯，從此踏入在藍月亮的入球之旅。這10年間一共為曼城上陣384場攻入257球，成為隊史神射手之餘，亦力壓前阿仙奴法國球星亨利，成為英超史上入球最多的外援球員，同時亦是英超大演帽子戲法最多的球員，被公認為英超近十年最偉大球員之一。（見附表）

其間阿古路一共為曼城贏得4次英超、1次英足盃及5次英聯盃冠軍，當中阿古路在加盟首季英超最後一輪賽事，在補時攻入致勝入球，為曼城以3:2擊敗昆士柏流浪，驚險地捧起首個英超冠軍，是開拓曼城王朝的一大功臣。

曼城主席穆巴拉克在官網的聲明中透露，已準備好為曼城設立雕像，並會與另外兩名前隊友大衞施華及高柏尼的雕像並列，成為曼城永遠的標誌。穆巴拉克坦言：「阿古路在曼城過去10年的貢獻不可低估，他的傳奇將會深深刻在每個曼城人的記憶中，甚至在那些熱愛足球人士的記憶之中。」

「現在還不是告別的時候，餘下的時間我們將與阿古路還有很多事情要做，我們期待他未來的貢獻。」由於英超賽會打算今季最後兩輪，每場開放一萬名球迷入場，故阿古路將可以在曼城今季煞科戰，主場迎戰愛華頓的賽事，在球迷面前正式告別。

至於阿古路的下一站，有傳他將會以自由身加盟西甲的巴塞隆拿，被視為巴塞挽留美斯的手段之一，另有傳法甲巴黎聖日耳門及意甲國際米蘭，亦有意免費簽入這名阿根廷射手。

附表：阿古路在曼城成就

上陣：384場

入球：257球

英超冠軍：4次（11/12、13/14、17/18及18/19球季）

英足盃冠軍：1次（18/19球季）

英聯盃冠軍：5次（13/14、15/16、17/18、18/19、19/20球季）

英超金靴獎：1次（14/15球季）

曼城年度最佳球員：2次（11/12、14/15球季）

曼城隊史神射手榜

排名 球員（效力年份） 入球

1 阿古路（2011年至今） 257球

2 艾歷布祿(1928-1939年) 117球

3 湯米莊遜（1020-1930年） 166球

英超帽子戲法排行榜

排名 球員 次數

1 阿古路 12次

2 舒利亞 11次

3 科拿 9次

英超外援入球榜

排名 球員（國籍） 英超入球

1 阿古路（阿根廷） 181球

2 亨利（法國） 175球

3 雲佩斯（荷蘭） 144球

資料來源：英國《每日郵報》

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