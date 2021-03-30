波蘭早前已經宣佈，前鋒羅拔利雲度夫斯基因膝傷將無緣鬥英格蘭，不幸時，波蘭周二再宣佈，隊中有兩名球隊在最新一次的武漢肺炎檢測中呈陽性反應，當中包括主力中場基祖華克。

周二波蘭足總宣佈，球隊兩名球員確診武漢肺炎，當中包括基祖華克和20歲的後防小將皮亞高夫斯基。不過，有指波蘭足總對於檢測結果存質疑，已經去信歐洲足協希望重新檢測，但按原定結果而言，兩人需要接受隔離和缺席對英格蘭的賽事。

不過，今次已經不是波蘭球員第一次確診，早在上星期效力列斯聯的中場基列治和門將史高盧比斯基因為檢測中呈陽性反應而需隔離，如今球隊再多兩名球員確診，陣容上給領隊保羅蘇沙的調動空間不大。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！