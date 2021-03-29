白羅斯是1990年代初從蘇聯解體後獨立的國家之一，該國足球在過去近30年來在球壇可謂名不經傳，保留了前蘇聯時代的神秘感，然而這支東歐小國球隊過去亦打出過好幾仗神奇戰役。

提起白羅斯足球，相信不少球迷都會記起曾經效力過阿仙奴和巴塞隆拿的希比，這位白羅斯一代球星去年3月已經宣佈掛靴。現時的白羅斯國家隊陣容之中，大部份國腳都來自本土白羅斯超聯，只有小部份球員外流俄超、烏克蘭超和哈薩克超聯等東歐聯賽球隊。

現時為白羅斯上陣次數最多的現役球員是效力俄超卡斯洛達的33歲後衞馬迪奴域治，一共上陣75次，不過這位白羅斯隊長今次就未有入選大軍名單。在今次點兵之中，代表國家上陣次數最多的已經要數到上陣73次、效力明斯克戴拿模的中場基斯耶克。

雖然白羅斯從未打入世界盃和歐國盃決賽周，不過球隊歷史上卻踢出過幾場爆冷戰果，包括曾經在1996年歐國盃外圍賽主場擊敗過當時歐洲列強之一的荷蘭，以及在2000年歐國盃外圍賽2度賽和該屆亞軍意大利。白羅斯在過去一年的對手多為東歐球隊，對上一次遇上西歐列強為2019年11月，當時作客德國慘吞四蛋，今戰作客比利時相信會是另一場大考驗。

文：薰爵