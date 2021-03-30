周一英超球隊曼城在官網宣佈，為球隊贏得首個英超冠軍、效力球隊長達10年的阿古路，今夏將會正式離隊，這亦意味曼城在11/12球季，贏得首個英超冠軍的功臣，在今夏將會全數離隊。

2012年5月13日，曼城在閉幕戰主場迎戰昆士柏流浪，結果靠阿古路補時4分鐘的入球，以3:2反勝對手，並力壓同分的同市宿敵曼聯，贏得首個英超冠軍，故阿古路可謂曼城開創王朝的頭號功臣。觀乎當年的陣容中，不少球星均已經退役，仍在征戰的球員除阿古路之外，亦已全數離開球員。

其中曼城當年的捧盃隊長高柏尼，19年離隊後回到家鄉比利時，成為安德列治的球員兼教練，並於去年夏天正式掛靴專心教波，而他當年的後防拍檔如米卡李察士、薩巴列達、尼史葛、高路托尼等人退役後，不少仍活躍於球壇，其中米卡李察士正擔任BBC評述員，尼史葛成為了曼城U23領隊，高路托尼更跟隨李斯特城領隊羅渣士，成為李城一隊助教。

另外基捷基治則在瑞士超聯球隊塞爾維特效力，兩名當年較少上陣的後衞史提芬沙域和高拉洛夫，分別在馬德里體育會及國際米蘭效力，至於正選門將赫特17年夏天被哥迪奧拿踢走後，現已轉投熱刺成為後備門將。

中場方面，占士米拿現時效力紅軍利物浦，是少數仍在頂級球會中效力的前曼城首冠成員，其中早阿古路一季加盟曼城的大衛施華，去夏已回鄉加盟皇家蘇斯達，耶耶托尼早前到過中甲青島黃海效力後冇班落，今年二月成為了烏克蘭球隊奧林比當尼斯的助教，拿斯尼則待業中，尼祖迪莊、巴利均已經退役，當年有不少上陣機的阿當莊臣，2016年因涉與未成年少女發生性行為等罪行，19年獲釋後未有球會招手。

至於當年阿古路的前線拍檔，在閉幕戰補時射入追平入球的迪斯高，現時效力意甲球會羅馬；另一名前鋒泰維斯則回到家鄉效力小保加，至於較為年輕的「巴神」巴洛迪利，現時則在意乙球會蒙札效力。

曼城11/12球季首奪英超冠軍陣容

球員現時去向

球員 位置 效力球會

赫特 門將 熱刺（英超）

米卡李察士 後衞 已退役，成為評述員

薩巴列達 後衞 已退役

高柏尼 後衞 已退役，現任安德列治主教練

尼史葛 後衞 已退役，現任曼城U23領隊

基捷基治 後衞 塞爾維特（瑞士）

高路托尼 後衞 已退役，現任李斯特城一隊助教

史提芬沙域 後衞 馬德里體育會（西甲）

高拉洛夫 後衞 國際米蘭（意甲）

占士米拿 中場 利物浦（英超）

阿當莊臣 中場 待業

巴利 中場 已退役

拿斯尼 中場 待業

大衛施華 中場 皇家蘇斯達（西甲）

耶耶托尼 中場 已退役，現任奧林比當尼斯一隊助教

阿古路 前鋒 曼城（英超）

泰維斯 前鋒 小保加（阿甲）

迪斯高 前鋒 羅馬（意甲）

巴洛迪利 前鋒 蒙札（意乙）

資料來源：互聯網

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