作為英格蘭同組最大競爭對手的波蘭周日同樣報捷，主場憑羅拔利雲度夫斯基梅開二度，加上後備入替的史維達斯基埋齋，大勝安道爾3:0。不過，32歲的羅拔佬下半場因傷退下火線，在場邊需為膝頭敷冰，賽後波蘭足總證實這位主力射手將會因傷缺陣周三作客對英格蘭的大戰。

羅拔佬今仗30分鐘就為波蘭先開紀錄，韋巴斯罰球傳入禁區，利雲度夫斯基半車身「窩利」破網，這亦是他連續第10場在球會和國家隊賽事取得入球。換邊後15分鐘，這位前鋒再顯功架，接應傳中雖第一時間未能射門，但其後壓住對方守將再一次半車身抽射為球隊領先到2:0。不過，利雲度夫斯基在63分鐘退下火線，在場邊立刻要在膝頭位置敷冰，入替他的史維達斯基在臨完場前兩分鐘亦為球隊埋齋，助球隊以3:0擊敗對手，賽後以1勝1和得4分排在小組賽第2位。

賽後波蘭主帥保羅蘇沙在記者會上提到利雲度夫斯基的傷勢：「利雲度夫斯基的膝部受傷，暫時未知具體情況，在場邊敷冰是希望減輕發炎的症狀。」其後波蘭足總發聲明表示：「羅拔將不會參加周三作客鬥英格蘭的分組賽賽事。報告指他的右膝韌帶受傷，這類傷勢通常要休養5至10天才可復原，他將會回到球會拜仁慕尼黑接受進一步治療。」

文：港生