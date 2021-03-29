周日世盃外歐洲區I組分組賽，英格蘭作客阿爾巴尼亞。英軍有哈利卡尼上半場頭槌先開紀錄，易邊後由車路士攻中美臣蒙特擴大比分奠勝，以2:0贏波分組賽2戰全勝。今場是蒙特連續第七場為英格蘭正選披甲，此子好使好用深得領隊修夫基歡心，似乎今夏歐國盃決賽周的入選席位已十拿九穩。

文：吹雪

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對比上仗，英軍領隊修夫基在正選陣容上作出了六個調動，曼聯後衞勞基梳爾自2018年9月後首次為國家隊披甲。英軍今仗並非全面佔優，戰至38分鐘才由卡尼接應梳爾傳中頂入打破僵局。易邊後到63分鐘，卡尼在禁區外斜傳予無人看管的蒙特，後者禁區內埋齋射成2:0，領英軍在I組兩戰全勝。

連續七場正選上陣

賽後修夫基對今仗勝利表示滿意，但就要求球隊繼續改進，尤其是比賽末段，他認為球隊未能取得入球導致受壓。另外，修夫基亦盛讚入球功臣蒙特等球員表現出色：「他是位非常出色的球員，我認為現時杜曹會選擇他成為正選，在林柏特執教時他出於某種原因表現欠佳，但我認為他今晚表現非常出色。菲爾科頓也非常出眾，我們四名進攻手都表現很好，迪格蘭賴斯和加雲菲臘斯閱讀球賽能力很好，很快便贏得球權回來。」今場亦是蒙特連續七場英格蘭比賽正選披甲，期間貢獻3個入球及1次助攻，是同期獲最多上陣機會的球員（見附表1）。

22歲的蒙特深得修夫基器重。早在18/19球季外借予英冠打比郡時，蒙特已首次入選英格蘭大軍。2019年9月美臣蒙特獲得首頂「喼帽」，至今上陣15場入4球，包括最近連續七場獲派上陣。如無意外，他將穩佔今夏歐國盃大軍名單一席位，甚至大有機會成為必然正選。蒙特可勝任中前場多個位置，包括進攻中場及側翼，以周日一仗為例，蒙特正是擔任三人鋒線之中偏左的位置並建功，難怪修夫基及車路士領隊杜曹特別倚重他。

周三迎波蘭輪換減

英格蘭將於周三迎來I組大戰，於主場迎戰同組實力最強的波蘭，修夫基表示不會作出大幅度輪換：「無論如何，我們都在為爭取世界盃資格而努力，我不能一直考慮輪換，我們失去了很多球員，特別是前線方面，所以我們一直努力保護我們的前鋒，現在我們必須繼續前進和嘗試勝出比賽。」看來蒙特將大有機會連續第八場正選上陣。