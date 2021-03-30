近年備受傷患困擾的前網壇一哥梅禮透露，有意在掛拍後轉任高爾夫球球僮，亦可能會考取足球教練資格。

曾三奪大滿貫男單錦標的梅禮，於19年接受臀部手術後復出,，但仍不時受到種種傷患困擾，他上周就因為鼠蹊受傷退出邁阿密公開賽。這位33歲英國球手日前接受傳媒訪問時，亦談到退役後的打算。

「我熱愛體育，所以在掛拍之後，亦可能會投身另一個運動項目。我在不久前亦被問過這個問題，我真的很喜歡高爾夫球，能夠成為一位球僮會是一件令人興奮的事情，這樣就可以近距離向頂尖高球手學習。」梅禮說。「又或者是考取足球教練資格吧，這也會相當有趣。」

梅禮年少時亦是一位充滿潛質的足球選手，並曾獲邀跟隨格拉斯哥流浪操練，但他最終因為想專心打網球而拒絕了有關邀請。除此之外，梅禮亦透露自己在武漢肺炎疫情封城期間，愛上了公路單車運動。「在封城的頭兩個月，我只能留在家中訓練，除了進行帶氧運動之外，還有踏單車。我買了一部單車，讓自己可以外出做運動，但我竟然因此而愛上了這項運動，相信在掛拍之後，我也會抽更多時間踏單車。」

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