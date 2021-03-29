別人說我太瘋癲，轉眼已參加場地賽車過10年（圖），自己參加過的體育運動中這應是最複雜的，由一張白紙到現在「乜都唔識」，確很多嘢學！如周日一級方程式首站，複雜的策略計算、即場管理決策、車手天份、經驗、發揮、賽例、判決及運氣稍缺難勝！今年平治及紅牛會惡戰，法拉利、麥拿侖以至艾法托利都會有極大竄擾！NBA近來最愛看：勒邦占士對夏登！太厲害了！另斯德哥爾摩花樣滑冰世錦精采，相對邁阿密ATP是較為平靜。

至於足球國際比賽周在歐洲也是瘋狂賽程，有1周內3場！若球隊有大球會球員，教練就要小心體能傷疲等元素。法國1:1和烏克蘭一戰，觀乎比賽進程，實難要求球員全速前進。葡萄牙領先塞爾維亞時也類似，另強勢異軍有捷克、土耳其及丹麥等。

塞對葡，正好談談不斷被批評或否定的VAR，基斯坦奴朗拿度的詐糊若有門線技術或VAR肯定是入球。VAR是幫助肉眼能力以外判決的機制，現階段不是完美，但在科技及機構如IFAB不斷研發會不斷進步。所聽到的就像批評為何1990年的電腦或手機為何不能像2020年的先進？現世，正面高速專業發展是關鍵！例如，看只有數百萬人口、本依靠天然資源的千湖之國芬蘭，近10年指向高科技，全球市場的發展令人震驚，但不易察覺，其足球發展也在進步中！現世是不進則退的！

文：何輝