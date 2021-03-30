日本共同社引述東京奧組委（JOC）消息人士透露，今屆奧運計劃在4至5月進行測試賽，並考慮接納海外運動員參加其中5個項目，並且試行將會在奧運舉行期間實施的多項防疫措施。

消息指，JOC將會在4月開始舉行18場不同運動項目的測試賽，並且計劃讓海外運動員參加其中5個項目，包括在4月18至23日舉行的跳水、5月1至2日的排球、5月1至4日的韻律泳、5月5日在札幌舉行的半馬拉松，以及5月9日的田徑。其中半馬拉松項目會同時考慮接納觀眾沿途觀戰。

測試賽期間，大會將會試驗「綜合性防疫措施」，消息亦指在奧運期間負青醫療和反興奮劑相關工作的「主運行中心」亦會同時開始運作。另外，針對海外入境運動員的防疫措施，消息指大會考慮參考日本足球國家隊在本月國際賽期的安排，將海外運動員和國內運動員的生活環境和移動路徑進行分隔。

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