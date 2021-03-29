荷蘭U21要力爭出線，在周二的U21歐國盃A組最後一場分組賽鬥東道主匈牙利U21時，「小橙」一定會全力爭勝。適逢匈牙利已告出局，而且荷蘭鬥東歐球隊的往績亦不俗，就算荷蘭今役未能「夫添」，都可以直取「讓球主客和」[-1]的「客勝」，另外亦不妨兼顧「半場大細」[1.5球]的「大」。（明日0:00am開賽）

荷蘭目前在A組兩戰全部和波，以2分排第3位，落後榜首德國與次席的羅馬尼亞兩分，為了奪得小組前兩名出線，小橙今役除了要全力爭勝之外，亦要盡量爭取入球，以防出現三隊同分時，在對賽成績一樣下要計得失球差決定出線權。人腳方面，荷蘭有翼鋒路亞蘭治上仗勇戰傷膝，今役上陣成疑，而隊長兼中場的古普美拿斯亦因累積了兩面黃牌而被罰停賽，幸好射手保亞杜料會復任正選，配全主力如前鋒祖斯甸古華特及中場丹尼迪域等，小橙實力仍然強勁。

畢竟，荷蘭近仗與東歐球隊較量成績不俗，近4次交手共獲3勝1和，當中3場勝仗全部淨勝對手超過2球，而且四場全部半場已經開「大」（見附表），因此，今役荷蘭「客勝」及「半大」都同樣可捧。

匈牙利雖然是今屆賽事主辦國之一，但實力明顯較次，在分組賽兩場全敗，目前已肯定出局。雖然匈牙利全隊希望在最後一場大踢好波，以向球迷交代，不過他們在上場鬥羅馬尼亞U21時先勝後敗，對士氣打擊不少；另外，他們今役又有前鋒施蘇基及中場基斯要坐波監，就算中場桑卡把握力不俗，仍難看好。

文：數人