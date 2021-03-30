意大利國家隊教練文仙尼公開呼籲，今夏各隊歐國盃決賽參賽名單，應該由現時23名球員增至26人，以應對武漢肺炎潛在感染風險。

文仙尼表示：「將大軍名單增至25或26人是一個好主意，這是一個艱難的球季，你永遠不知道發生甚麼事，如果有人確診武漢肺炎呢？你很難立即將挑選球員入伍，因為其他人都正在放假，如果歐洲足協擴充球員參賽名單，我會對此表示贊成。」

意大利是繼缺席16年歐國盃及18年世盃後，再次重返大賽決賽周，亦今夏歐國盃的主辦國之一，更會在6月11日在首都羅馬的奧林匹克體育場，上演揭幕戰由意大利主場迎戰土耳其，意大利足總主席格拉維拿早前確認，揭幕戰將會有球迷入場觀賽，雖然未知會容許多少人入場，但預計並不會少，並坦言該國投入了兩年的工作，將有力繼續承辦今夏決賽周。據報歐洲足協已要求各個主辦國，在4月初前提交決賽周開放球迷入場的方案。

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